Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor glaubt an den Heimvorteil

Beat Tschuor trat im Frühling die Nachfolge des langjährigen Frauen-Cheftrainers Hans Flatscher an © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Beat Tschuor ist seit Frühling Cheftrainer des Schweizer Frauen-Teams. Der Bündner äussert sich im Interview nach den ersten Saisonrennen und vor dem Heimspiel in St. Moritz an diesem Wochenende.Beat Tschuor, stehen die Schweizerinnen in den Weltcuprennen von diesem Wochenende in St.