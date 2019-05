Frauen-Nationaltrainer Lippuner hört auf

Diesen Sommer widmet er sich jedoch noch ausgiebig dem Frauen-Nationalteam, dessen Vorbereitung auf die kommende EM-Endrunde am Montag mit der Teilnahme am Montreux Volley Masters beginnt. Danach wird sich das junge Team auf die Universiade im Juli in Neapel vorbereiten und sich dort den letzten Schliff für die EM im August in Bratislava holen.

«Lippuner hat mit dem Nationalteam in den vergangenen zwölf Jahren eine riesige Entwicklung mitgemacht: von ein bis zwei Freundschaftsspielen gegen US-College-Teams zu Beginn seiner Karriere hin zur erstmaligen Qualifikation für eine EM-Endrunde auf dem sportlichen Weg. Zudem hat er in den letzten Jahren das Juniorinnen-Nationalteam als Headcoach oder Assistenztrainer betreut. Ende August folgt der würdige Abschluss mit der EM-Endrunde», schrieb Anne-Sylvie Monnet, Direktorin Volleyball Swiss Volley, in einer Medienmitteilung.

Vor zwölf Jahren begann Lippuner seine Arbeit als Assistenzcoach des Frauen-Nationalteams. Gleichzeitig startete auch seine Karriere auf Klub-Ebene als Assistenzcoach bei Volero Zürich. 2014 folgte der Wechsel zum Headcoach sowohl des Frauen-Nationalteams als auch des NLA-Klubs Sm’Aesch Pfeffingen. Als einer der ersten Schweizer Profitrainer im Ausland wechselte Timo Lippuner 2017 als Headcoach zu den Roten Raben Vilsbiburg in die 1. Bundesliga Frauen in Deutschland.

(SDA)