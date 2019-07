Frauen-WM ab 2023 mit 32 Mannschaften

Die Amerikanerinnen um Megan Rapinoe (15), Allie Long (20) und Alex Morgan (links) gewannen in diesem Sommer die vorerst letzte WM mit 24 Mannschaften © KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT

An der Weltmeisterschaft der Frauen nehmen in Zukunft 32 Mannschaften statt wie bisher 24 Teams teil. Dies beschliesst der FIFA-Rat am Mittwoch einstimmig.