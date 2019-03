Frauenfelder Mafia-Bosse sind verurteilt

Die verurteilten Mafia-Bosse wurden 2016 in der Schweiz verhaftet und anschliessend nach Italien ausgeliefert. Die neun Männer waren Teil einer aktiven Mafia-Zelle mit Sitz bei Frauenfeld, die sich ‘Ndrangheta nannte.

Unter den neun Männern, die gemäss RSI von einem Gericht in Locri in Italien am Dienstag verurteilt wurden, befand sich offenbar auch ein hoher Mann der Mafia. Er wurde an den Treffen der Frauenfelder Zelle jeweils «Capo Società» genannt. Die neun Männer wurden zu zehn bis 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen die Auslieferung nach Italien legten die Mafia-Männer Beschwerde ein, diese wurde vom Bundesgericht aber abgelehnt.

