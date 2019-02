Freiburg gewinnt in Davos und hüpft von 10 auf 8

Benjamin Chavaillaz, die Nummer 3 von Gottéron, schoss mit seinem dritten Saisontor den HC Fribourg-Gottéron in Davos in Richtung Sieg © KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

In anderthalb Spielen verschönert Gottéron ein zuvor aus seiner Optik tristes Bild. Die Freiburger kommen in Davos mit 2:1 zum zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden und hüpfen über den Playoff-Strich.Dabei hatte am Freitagabend für Gottéron zeitweise alles äusserst düster ausgesehen.