Freier Eintritt zur Swiss Expo in Lausanne am Eröffnungstag

Über 1000 Kühe und Rinder aus mehreren europäischen Ländern werden sich vom 9. bis zum 12. Januar bei Wettbewerben an der Swiss Expo in Lausanne messen. Am Eröffnungstag ist der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher gratis.