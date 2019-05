Freigesprochene Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen

Die in Pakistan der Todesstrafe entgangene Christin Asia Bibi im Jahr 2010 im Gefängnis. © KEYSTONE/AP

Die in Pakistan der Todesstrafe entgangene Christin Asia Bibi hat das Land verlassen. «Bibi hat das Land verlassen und ist in Kanada angekommen», sagte ihr Anwalt Saiful Malook der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch.Wann genau die 51-jährige Katholikin ausgereist war, sagte Malook nicht.