Freiheitsstatue in New York wegen Brandes vorübergehend evakuiert

Touristen werden wegen eines Brandes in der Nähe der Freiheitsstatue in New York evakuiert. (Foto: Jason Szenes/EPA) © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Wegen eines Brandes nahe der Freiheitsstatue in New York ist am Montag die Insel, auf der sie steht, vorübergehend evakuiert worden. Mehr als 3000 Touristen seien von der Liberty Island in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden mit.