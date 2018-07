Freispruch für Brasiliens Ex-Präsidenten

Eines von mehreren Gerichtsverfahren gegen den Ex-Präsidenten von Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ist am Donnerstag mit einem Freispruch für den Politiker zu Ende gegangen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist in einem von mehreren Verfahren gegen ihn freigesprochen worden. Ein Richter in der Hauptstadt Brasília urteilte am Donnerstag, es gebe nicht genug Beweise in dem Verfahren wegen mutmasslicher Justizbehinderung.