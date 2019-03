Bedruckte Werbungen auf Sonnenschirmen oder Werbetafeln sollen in der Stadt Romanshorn der Vergangenheit angehören. Künftig müssen sich Gastrobetriebe und Gartenbeizen an strenge Regeln wie: «Für den Sonnenschutz sind Einzelschirme im Sinne von typischen Marktschirmen in dezenten Erdtönen zu verwenden», «Fremdwerbung ist nicht erlaubt» und «Dekoration darf nur zurückhaltend, z.B. im Rahmen von Tischdekorationen eingesetzt werden» halten.

Gastronome und Ladenbesitzer unterstützen

Die Stadt will somit das Erscheinungsbild aufwerten und den Gastronomen und Ladenbesitzer mehr Umsatz bescheren: «Mit diesen Leitlinien wollen wir das unterstützen, indem wir den Gastronomen und Betrieben eine Grundlage bieten», sagt Bettina Beck, Stadtschreiberin Romanshorn, gegenüber TVO. Ausserdem sollen sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Romanshorn wohl fühlen.

«Ich halte nicht viel davon»

Die Stimmung unter den Gastronomen, Ladenbesitzern und Einwohnern ist gespalten. «Ich halte nicht viel davon, denn dann werden wir eine ganz sterile Stadt», sagt Marcel Gischard aus Romanshorn. «Ich bin für gepflegt Möbel. Ich finde es aber nicht nötig, dass alle Schirme die gleiche Farbe brauchen», so Monika Nussko aus Romanshorn.

(TVO/red.)