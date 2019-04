Dick Rivers an 74. Geburtstag gestorben

Der französische Rockmusiker Dick Rivers gilt neben Johnny Hallyday und Eddy Mitchell als einer der Väter des French-Rock. An seinem 74. Geburtstag ist der Musiker gestorben. (Archivbild) © KEYSTONE/MAXPPP/LIONEL VADAM

Für seine rauchige Stimme und schwarze Haartolle war der französische Rockmusiker Dick Rivers bekannt. Der Sänger starb an seinem 74. Geburtstag, wie sein Manager am Mittwoch in Paris mitteilte.