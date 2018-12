Freudenschreie und Stolz am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig

Die neu gewählte Walliser Bundesrätin Viola Amherd wird von Fans auf dem Bundesplatz in Bern begrüsst. Am Kollegium in Brig verfolgen rund tausend Schülerinnen und Schüler die Wahl über eine Grossleinwand. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Jubelschreie, Applaus und Nussgipfel: Die Wahl von Viola Amherd in den Bundesrat ist am Mittwoch am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig mit Spannung mitverfolgt worden. Die Studenten sind stolz auf die ehemalige Schülerin des Kollegiums.