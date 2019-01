Fribourg-Gottéron und Lugano holen weiter auf

Der Kampf um die Playoff-Plätze in der National League spitzt sich zu © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Der Kampf am Strich in der National League spitzt sich zu. Lugano setzt seinen Aufwärtstrend fort und siegt in Biel 5:3, Fribourg-Gottéron feiert gegen die ZSC Lions einen klaren Heimsieg.Noch haben die ZSC Lions unter Arno del Curto den Tritt nicht richtig gefunden.