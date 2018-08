Frontalcrash im Gotthard-Tunnel

Der Verkehrsunfall habe sich auf der Tessiner Seite ereignet, sagte ein Sprecher der Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Laut der Tessiner Polizei kam es gegen 16.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Schweizer Personenwagen, der in Richtung Süden unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen sei letzterer auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Autolenker wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen per Helikopter ins Spital geflogen. Laut dem Verkehrsdienst von Viasuisse wirkte sich der Unfall in der Ferienzeit stark auf die Verkehrssituation auf.

Voraussichtlich ab 19.30 Uhr könnte der Gotthard-Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet werden. Bis dann wird sich der Stau vor beiden Tunnelportalen vermutlich noch verlängern. Aktuell stehen Reisende in Richtung Norden ab Quinto 6 Kilometer im Stau – in Richtung Süden ab Wassen gut 3 Kilometer. Als Alternative steht die Strasse über den Gotthard-Pass zur Verfügung. Diese werde aber voraussichtlich schnell an ihre Belastungsgrenze stossen. Deshalb wird empfohlen, auf die A13 San Bernardino-Route auszuweichen.

(red.)