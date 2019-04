Frontalkollision wegen Überholmanöver

Eine 27-jährige Frau wollte einen Lastwagen überholen. © Kapo AR

Das Überholmanöver einer 27-jährigen Autofahrerin in Stein ist gründlich misslungen. Sie kollidierte am Dienstagmorgen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch auch der überholte Lastwagen in den Unfall verwickelt wurde. Drei Personen wurden bei den Kollisionen leicht verletzt.