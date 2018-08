Frontalkollision zwischen Auto und Bus

Bus gegen Auto: Bei der Frontalkollision in Schaffhausen wurden am Freitag fünf Personen verletzt. © Schaffhauser Polizei

Am frühen Freitagnachmittag ist in der Stadt Schaffhausen ein Auto frontal in einen Linienbus gekracht. Dabei wurden fünf Personen verletzt, der 62-jährige Autofahrer schwer.