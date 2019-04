Conny Perrin musste sich in Charleston nach der ersten Runde verabschieden © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Als Lucky Loser ins Haupttableau gekommen, scheidet die Neuenburgerin Conny Perrin am WTA-Sandplatzturnier in Charleston in der 1. Runde aus. Sie unterliegt der Griechin Maria Sakkari 5:7, 6:3, 1:6.Gegen die in der Weltrangliste als 50.