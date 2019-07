Fuchs dringt in gesichertes Gehege ein

Der Fuchs hat es auf die Witzwiler Ferkel abgesehen (Archivbild). © KEYSTONE/WALTER BIERI

Häftlinge wollen meist nur eines: raus aus dem Gefängnis. In der Strafanstalt Witzwil BE aber gibt es einen dreisten Dieb, der will nur eines: rein. Ihn locken die Ferkel des anstaltseigenen Landwirtschaftsbetriebs.