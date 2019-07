Fuchs im Unispital-Park erschossen

Ein oder mehrere Füchse sorgten in den vergangenen Tagen für Aufruhr am Universitätsspital Zürich. Eine Patientin des Spitals wurde nachts ganz schön erschreckt, als sie von einem Fuchs in die Hand gebissen wurde. Durch eine offene Balkontür ist das Tierchen mit dem feuerroten Fell vermutlich in das Gebäude gelangt. Nun wurde der Fuchs von einem Wildhüter erschossen, schreibt die Universität in einer internen Mitteilung, die Blick vorliegt.

Der Grund war ein weiterer Vorfall am Montag. Eine Mitarbeiterin des Universitätsspital sass an einem der Pausentische im Park, als das Tier sie unvermittelt am Bein verletzte. Der Sicherheitsdienst habe daraufhin das Tier eingekreist, ein Wildhüter schoss dann das Tier ab. Ob es sich bei den beiden Attacken wirklich um denselben Fuchs handelt, ist unklar.

Zum erschossenen Tier schreibt die Universität: «Dieser Fuchs scheint jede Scheu vor Menschen verloren zu haben.» Der Sicherheitsdienst hat die Mitarbeiter aufgerufen, weitere Fuchs-Sichtungen unverzüglich zu melden.

(red.)