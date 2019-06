Führerkabine von Lastwagen ausgebrannt

Ein Lastwagen hat am Donnerstag auf der A1 zwischen Oftringen AG und Kölliken AG Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Es kam aber zu Verkehrsbehinderungen. © Kantonspolizei Aargau

Am Donnerstag ist auf der Autobahn A1 zwischen Oftringen und Kölliken die Führerkabine eines Lastwagens in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Allerdings gab es Rückstau und Verkehrsbehinderungen. Diese dauerten am frühen Abend noch an.