Fünf Frauen sterben bei Brand in polnischem «Escape Room»

Polnische Polizisten riegeln das Gelände rund um die Freizeiteinrichtung mit dem vom Brand betroffenen "Escape Room" in Koszalin ab. © KEYSTONE/EPA PAP/MARCIN BIELECKI

Beim Brand in einem «Escape Room» sind in Polen fünf Mädchen gestorben. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtete, brach am Freitagabend in einem Gebäude in Koszalin im Norden während des beliebten Freizeitspiels ein Feuer aus.