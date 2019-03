Fünf Sirenenfehlalarme in Bern am Montagabend – Sirene abgeschaltet

Eine Sirene auf dem Dach des Zürcher Stadthauses. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

In der Stadt Bern ist am Montagabend fünfmal Sirenenalarm im Schosshalde-Quartier ausgelöst worden. Laut Angaben der Behörden handelte es sich um Fehlalarme. Die Ursache ist unklar. Die Sirene wurde abgeschaltet.Die Sirene an der Weltistrasse heulte zunächst drei Mal zwischen 20.30 Uhr und 20.