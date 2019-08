Sieben Tote bei Crash von Flugzeug und Hubschrauber über Mallorca

Die Wrackteile des abgestürzten Flugzeugs und Helikopters auf der Ferieninsel Mallorca. © KEYSTONE/EPA Baleares Fire Brigade/INCENDIOS F. BALEARES / HANDOUT

Über der spanischen Insel Mallorca sind am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug und ein Hubschrauber zusammengestossen – mit tödlichen Folgen. Das Unglück am frühen Nachmittag habe sieben Menschen das Leben gekostet, teilte die Regierung der Balearen am frühen Abend mit.