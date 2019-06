Fünf Verletzte bei Brand von Waldhütte

Der Brand in der Waldhütte konnte rasch gelöscht werden. © Kantonspolizei Aargau

Bei einem Brand an einem Fest in einer Waldhütte in Beinwil am See AG sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden. Sie mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.