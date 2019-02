Fünf Verletzte bei Deckeneinsturz in Bar

Fünf Personen wurden nach dem Deckeneinsturz ins Spital gebracht. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

In einer Bar in Bellinzona TI ist am Dienstagabend aus ungeklärten Gründen die Zwischendecke eingestürzt. Fünf Menschen wurden dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie wurden in ein Spital gebracht. Im Gebäude entstand grosser Sachschaden.