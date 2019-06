Fünf Verletzte nach Kollision

Zwischen Matzingen und Frauenfeld kollidierten zwei Autos am Mittwoch nach 17.30 Uhr. Ein 46-jähriger Autofahrer geriet nach einer Linkskurve offenbar auf die andere Strassenseite, sein Fahrzeug stiess dort mit dem eines 48-Jährigen zusammen, der entgegen kam.

Durch diese Kollision schleuderte das Fahrzeug in ein weiteres Auto, das entgegenkam. Alle drei Fahrzeuglenker, sowie zwei Beifahrer, wurden leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Aus einem Fahrzeug lief Flüssigkeit aus, da es in der Nähe aber keinen Schacht hatte, waren keine weitere Massnahmen nötig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

(Kapo TG/red.)