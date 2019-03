Fünfjähriger in Argentinien nach einem Tag in Wüste wiedergefunden

Rund tausend Freiwillige suchten nach ihm: Der Fünfjährige erholt sich nach seiner Odyssee in der argentinischen Wüste in einem Spital. (Screenshot) © Clarin/Video

Nach 24 Stunden in einer Wüste in Argentinien ist ein fünfjähriger Junge wohlbehalten aufgefunden worden. Rund tausend Freiwillige hatten nach dem Kind in der Provinz San Juan im Westen des Landes gesucht.