Fünftes «Bignik» auf Asphalt statt Wiese

So sah das gigantische Picknick von oben aus. © pd/Helikopter-Service Triet

In Trogen fand am Sonntag das fünfte «Bignik» nach der Idee der St.Galler Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin statt. Wegen der feuchten Wiese im Kinderdorf Pestalozzi mussten die Tücher in den Quartierstrassen ausgebreitet werden.