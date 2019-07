Für eine Handvoll Dollar zum Emmy

Bei den Nominierungen für den Fernsehpreis Emmy läuft es in der Regel so: Das Produktionsstudio einer Serie oder eines Filmes schaut, in welchen Kategorien man mit welchen Personen die besten Siegchancen hat und macht entsprechende Vorschläge bei der Jury.

Nicht so bei «Game of Thrones» und dem Studio HBO. Als in der Liste der Jury plötzlich die Namen Alfie Allen, Gwendoline Christie und Carice van Houten auftauchten, war HBO doch etwas überrascht. Diese Namen befanden sich nicht auf den offiziellen Vorschlägen.

Das Trio hatte sich selbst – oder über ihre Agenten – ins Rennen gebracht. Dazu braucht es nur 225 Dollar. Und schon ist man dabei. Zumindest in der Vorauswahl. Dass man dann auch wirklich in der Liste der Nominierten auftaucht, ist in solchen Fällen eher aussergewöhnlich.

Selbstverständlich unterstützt HBO jetzt diese «wilden» Nominierungen, auch wenn sie den eigenen Vorschlägen das Wasser abgraben könnten. Auf der offiziellen Liste des Studios standen bei den Schauspielerinnen und Schauspieler nur die Namen Kit Harington (bester Schauspieler), Emilia Clarke (beste Schauspielerin), Nikolaj Coster-Waldau und Peter Dinklage (beste Nebendarsteller) und Lena Headey, Sophie Turner und Maisie Williams (beste Nebendarstellerinnen). Auch sie haben alle die erste Runde überstanden und können sich noch Hoffnungen auf einen Emmy machen.

