Für Einkaufstouristen gibt es Gratis-Bus

Verstopfte Strassen, Autos, die im Haltestopp parkieren oder Einkaufstouristen, die sich um Parkplätze prügeln – dies der Alltag in Konstanz. Bereits in der Vergangenheit wurden gegen Einkaufstouristen Massnahmen ergriffen. So wurden beispielsweise im April vor zwei Jahren Autos abgeschleppt und über 300 Bussen verteilt.

Die Einkaufstouristen wurden nicht weniger, deshalb hat die Stadt nun eine neue Idee, um übermässig viele Autos in der Innenstadt zu verhindern. Es wird ein kostenloser Shuttlebus eingesetzt. Dieser fährt ausserhalb der Stadt bei der Schänzle Sporthalle in Konstanz. Einkaufstouristen, die von der Autobahn A7, also von Frauenfeld her kommen, können ihr Auto dort parkieren und in den Gratis-Shuttlebus steigen, teilt die Stadt Konstanz am Freitag mit.

Die Busse fahren an Samstagen von 10 bis 20 Uhr jeweils zur halben und zur vollen Stunde. Mit den Einkaufstaschen zurück zum Parkplatz geht es ebenfalls zwei Mal in der Stunde.

(red./SDA)