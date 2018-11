Er ist der erfolgreichste Ostschweizer Wintersportler, seine goldigen Zeiten sind zwar schon etwas länger her, doch Simon Ammann ist noch nicht bereit seine Karriere an den Nagel zu hängen. «Für mich ist Skispringen keine Qual, es ist immer noch faszinierend in der Luft zu sein», sagt Simon Ammann gegenüber TVO.

Das Mittel um vorne mitzuspringen, hat in den letzten Jahren gefehlt. Deshalb hat er auf diese Saison das Material gewechselt und im Sommertraining alles gegeben. «Ich habe auch nicht so grosse Lust, weiter zu machen wenn es nicht besser wird im Vergleich zum letzten Jahr.» Doch dieses Wochenende startet er in seine 22. Saison und wer weiss, vielleicht hängt er ja noch eine dran.



(red./TVO)