Bis Donnerstag ist der verunfallte Pneukran noch auf dem Ricken gestanden. Grund dafür war sein Gewicht: Für einen Schwertransport braucht es nämlich eine Spezialbewilligung. «Der Schwertransport kann nicht überall durchfahren. Wir müssen zum Beispiel alle Unterführungen auf unserer Strecke prüfen, ob wir durchpassen», sagt Harry Flückiger, Bereichsleiter «Heben und Transport» der Toggenburger AG gegenüber TVO.



Zwei Nächte hat die Bergung des Pneukrans gedauert – schneller als man denkt. «Für so eine Bergung braucht man Zeit», so Flückiger. Ein Pneukran in dieser Grösse kann bis zu fünf Millionen Franken kosten. Ob dieser geflickt wird, ist noch nicht klar. Momentan steht der Kran in Winterthur und wird dort überprüft.

Das Unglück passierte letzten Dienstag. Der Chauffeur wich einem Töfffahrer, der nach einem Sturz auf seiner Spur lag, aus. Dabei kippte das Gefährt und der Chauffeur verletzte sich, zum Glück jedoch nicht schwer. «Dem Chauffeur geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind sehr optimistisch, dass er schnell wieder gesund wird», sagt Flückiger.

(TVO/red.)