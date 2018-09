Fundamenta Real Estate plant Wechsel an die Schweizer Börse

Fundamenta Real Estate plant den Wechsel von der Berner Börse an die Schweizer Börse SIX. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

An der Schweizer Börse zeichnet sich der nächste Zugang ab. Die Immobiliengruppe Fundamenta Real Estate plant eine Kapitalerhöhung und gleichzeitig einen Wechsel an die SIX Swiss Exchange.Mit dem frischen Geld will Fundamenta weiter wachsen, etwa durch Zukäufe.