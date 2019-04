Fussball-Legende Pelé ist im Spital

Die brasilianische Fussball-Legende Pelé ist zur Behandlung in ein Pariser Spital eingeliefert worden. Pelé war zu PR-Zwecken in Paris und traf dabei auch den französischen Nationalspieler Kylian Mbappé. (Archivbild) © KEYSTONE/AP SCANPIX SWEDEN/JONAS EKSTROMER

Die brasilianische Fussball-Legende Pelé ist in ein Pariser Spital eingeliefert worden. Dies bestätigte das Umfeld des 78-Jährigen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Demnach litt der 78-Jährige an einem «Infekt» und hatte leichtes Fieber.