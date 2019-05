Fussball, Motoren, Musik und gutes Essen

1. Spitzenfussball im Espenmoos

Der FC St.Gallen-Staad steht kurz vor dem Aufstieg in die NLA. Die Frauen brauchen am Samstag nur noch einen Punkt gegen den FC Aarau, um die Promotion zu sichern. Wer also mal wieder St.Galler Fussballerfolge im Espenmoos erleben will (ja, wie zu den guten alten Zeiten), sollte dieses Spiel nicht verpassen. Anpfiff ist um 18 Uhr.

2. Töfflitreff Lenggenwil

Ebenfalls am Samstag soll es einen Weltrekord geben. Beim Töfflitreff in Lenggenwil werden über 1220 Motorradfahrer erwartet. Wer also ein bisschen Motorengeräusche und Benzingeruch will, sollte sich das nicht entgehen lassen.

3. Skifahren auf dem Chäserrugg

Skifahren im Juni? Das kann man über Auffahrt auf dem Chäserrugg. Bei schönstem Wetter nochmals ein paar Schwünge wagen. Die erste Fahrt gibt es um 7.30 Uhr ab Unterwasser.

4. Musig uf de Gass

Lokalen Bands eine Plattform bieten: Das will das Musig uf de Gass in St.Gallen. Organisiert vom OpenAir St.Gallen, stehen unter anderem Monet192, Elyn und Wassily, The Oskars, Priya Ragu, Lord Kesseli & The Drums oder Törs auf den Bühnen in der ganzen Stadt. In der Marktgasse sind die Konzerte gratis, für 10 Franken kommt man in die Clubs Øya, Flon, Palace, Grabenhalle und Kugl. Hier gibt es das ganze Programm.

5. Kantonalmusikfest Thurgau

In Kradolf-Schönenberg und Sulgen geht am Wochenende das 25. Thurgauer Kantonalmusikfest über die Bühne. Wir empfehlen insbesondere die Parademusik am Samstag und Sonntag. Aber natürlich gibt es auch sonst das ganze Wochenende viel zu entdecken.

6. Essen in Chur

Kulinarische Highlights gibt es noch bis Sonntag in Chur. Auf der Bahnhofstrasse gibt es beim Streetfood-Festival für jeden Geschmack etwas. Die Bars haben am Samstag bis 23 Uhr und am Sonntag bis 16 Uhr geöffnet, Essen gibt es bis 22 Uhr (16 Uhr Sonntag). Für die Kinder hat es eine Hüpfburg.

7. Champions League

Wir haben unsere Tipps mit Fussball angefangen. Dann hören wir auch wieder mit Fussball auf. Die beiden besten Mannschaften Europas treten im Champions-League-Final am Samstag in Madrid gegeneinander an. Wird Tottenham das Märchen gelingen? Oder setzt sich am Ende doch Jürgen Klopps Liverpool durch? Wir empfehlen, das Spiel in einer Bar zu schauen und so auch gleich etwas für das Gemeinschaftsgefühl und die lokale Wirtschaft zu machen.

Hast du auch noch einen Wochenendtipp? Was darf man auf keinen Fall verpassen? Schreib es uns in die Kommentare!

(rr)