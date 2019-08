Fussballchaot (16) stellt sich der Polizei

Der 40-jährige Familienvater wartete mit seinen Kindern an der Hardstrasse auf den Bus. © Screenshoot/Google Maps

Der mutmassliche Täter, der am Mittwoch am Zürcher Hardplatz einen 40-jährigen Familienvater am Kopf schwer verletzt hatte, hat sich der Polizei gestellt. Nach dem FCSG-Match gegen Zürich hatte er den Mann vor dessen Kindern spitalreif geprügelt.