Der 29-jährige Rennvelofahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr auf der Italienischen Strasse H13 vom Bahnhof Reichenau-Tamins in Richtung Reichenau. Gleichzeitig überquerte der 70-jährige Fussgänger die Eisenbrücke. Beim Beginn der Brücke sei es zur Kollision gekommen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. «Beide Beteiligten erlitten Verletzungen und wurden mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren.» Das Rennvelo wurde total beschädigt.

