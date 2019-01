Fussgänger gleich mehrmals überfahren

Trauriger Fund in Alberschwende im Vorarlberg: Mann lag tot auf der Strasse. © Keystone/Archiv

Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Vorarlberg tot auf der Strasse aufgefunden worden. Er wurde mindestens von zwei Autos angefahren. Gemäss Polizei war er an einer schweren Kopfverletzung gestorben.