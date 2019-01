Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, war der 53-jährige Autofahrer gegen 19 Uhr von Locarno in Richtung Bellinzona unterwegs, als es im Ort Gudo zur Kollision kam. Die verletzte Frau wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Dort starb sie am Abend an ihren schweren Verletzungen.

Die betroffene Kantonsstrasse war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei leitete eine Untersuchung zu den Umständen des Unfalls ein.

(SDA)