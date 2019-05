Gabalier und Schwarzenegger singen zusammen

Auf dem ersten Blick sind sie ein ungewöhnliches Duo. Doch der selbsternannte «Volks Rock’n’Roller» Andreas Gabalier war schon immer Fan von Arnold Schwarzenegger. Und beide kommen aus der österreichischen Steiermark. Im gemeinsamen Song wird die Story Arnold Schwarzeneggers nacherzählt. Gabalier singt, Arnie versucht sich im Rappen. Im dazugehörigen Video sieht man sie durch Santa Monica spazieren und beim «Pumpen» im Fitnesstudio.

Arnold Schwarzenegger meldet sich übrigens gerade doppelt zurück. Fünf Monate vor dem Kinostart von «Terminator: Dark Fate» wurde in dieser Woche auch der erste Trailer des Science-Fiction-Spektakels veröffentlicht, das am 24. Oktober zu uns in die Kinos kommt.

(red.)