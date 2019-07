Gäste in FKK-Club stören Feuerwehr-Einsatz

Der Sauna-Club im deutschen Nordrhein-Westfalen brannte vollständig ab. Ein Besucher kam bei dem Feuer ums Leben. © Keystone/DPA/ROLAND WEIHRAUCH

Bei einem Grossbrand in einem Sauna-Club in Nordrhein-Westfalen haben Gäste die Löscharbeiten massiv behindert. Für einen weiteren Gast endete der Brand in der Nacht zum Sonntag tödlich.