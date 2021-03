Es könnte aber auch sein, dass der eher unbekannte Slowake Tomáš Hubočan einfach in keinem Päckli auftauchen will und für einen grossen Stapel gehandelt wird – inklusive dem Wappen Frankreichs, Superstars wie Robert Lewandowksi und Zlatan Ibrahimovic und dem Ungaren Balázs Dzsudzsák (einfach ein schöner Name).

Ist wirklich eine EM?

Es wirkt surreal: Noch ist es nicht einmal sicher, dass der Bundesrat die Terrassen der Restaurants nun öffnet und man dort zu viert mit Sicherheitsabstand Bier trinken kann. Es ist auch nicht sicher, ob die breite Masse der Hobbyfussballer in nächster Zeit wieder kicken darf.

Trotzdem spielt die Türkei am 11. Juni das Eröffnungsspiel gegen Italien. Austragungsort: Das Olympiastadion in Rom, einer Stadt, die derzeit im Lockdown steckt. Und nach wie vor heisst es, die Fans sollen ins Stadion können. Die EM wird in 84 Tagen beginnen und stattfinden – komme, was wolle.

Doch noch fühlt es sich so gar nicht nach Europameisterschaft an, das Turnier wirkt enorm weit weg. Unter normalen Umständen würde sich bei den Fussballfans langsam aber sicher die Vorfreude einstellen. Vielleicht würden schon die ersten Tippgruppengruppen entstehen, die Fans würden vielleicht das eine oder andere Ticket buchen oder sich mit Fan-Artikeln der Schweizer Fussballnati bewaffnen.