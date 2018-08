Gallopin Solosieger an der Vuelta

5 Sekunden rettete Gallopin vor dem slowakischen Strassen-Weltmeister Peter Sagan und dem Spanier Alejandro Valverde ins Ziel. Zwei Kilometer vor dem Ziel hatte Gallopin erfolgreich attackiert.

Leader blieb der Franzose Rudy Molard, der sich unter den ersten Verfolgern halten konnte. Der Pole Michal Kwiatkowski stürzte dagegen im Finale in einer Abfahrt, wonach er noch eine halbe Minute einbüsste. Damit verlor er seinen zweiten Gesamtrang an Valverde, der 47 Sekunden hinter Molard liegt. Kwiatkowksi rutschte auf den 6. Platz ab, unmittelbar hinter Tagessieger Gallopin.

Am Wochenende steht zunächst eine ähnliche Etappe im Programm wie am Freitag. Erneut geht es in Richtung zum Ziel leicht bergauf. Am Sonntag jedoch wird es bedeutend härter. In der Provinz Salamanca gibt es eine Bergankunft zur Alto de la Covatilla, ein Aufstieg der höchsten Kategorie.

(SDA)