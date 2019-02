Galmarini bricht Saison ab

Nevin Galmarini plagen anhaltende Schmerzen in der Wirbelsäule © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Für Snowboard-Olympiasieger Nevin Galmarini ist die Saison vorzeitig zu Ende. Hartnäckige Rückenschmerzen an der Lendenwirbelsäule setzen den 32-jährigen Engadiner ausser Gefecht.Bereits an den Weltmeisterschaften in Park City wurde Galmarini von den starken Rückenschmerzen gebremst.