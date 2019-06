Neun Verletzte nach Gasexplosion

In Rocca di Papa nahe Rom sind am Montag bei einer Gasexplosion mehrere Menschen verletzt worden. © KEYSTONE/AP ANSA/CLAUDIO PERI

Bei einer Explosion in einem dreistöckigen Gebäude in Rocca di Papa nahe Rom sind am Montag neun Personen, darunter der Bürgermeister der Ortschaft Emanuele Crestini, und drei Kinder verletzt worden. Die Explosion beschädigte auch das Rathaus der Ortschaft.