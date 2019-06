Gastgeber Brasilien zittert sich in den Halbfinal

Gabriel Jesus erzielte im Penaltyschiessen den entscheidenden Treffer, nachdem zuvor Derlis Gonzalez mit seinem Versuch gescheitert war. Der ehemalige Basler schoss neben das Tor. Mit Gustavo Gomez hatte bereits der erste Schütze Paraguays nicht getroffen, da er an Brasiliens Keeper Alisson scheiterte. Auf Seite von Brasilien verfehlte Roberto Firmino das Tor.

Während der regulären Spielzeit – eine Verlängerung wird nicht gespielt – hatte es Brasilien nicht geschafft, eine Entscheidung herbeizuführen, obwohl es ab der 58. Minute und dem Platzverweis gegen Fabian Balbuena in Überzahl agieren konnte. Einem Treffer am nächsten kam der eingewechselte Willian, der Chelsea-Stürmer traf in der 90. Minute nur den Posten.

Für den Gastgeber ist es der erste Halbfinal-Einzug an der Copa America seit 2007. Unter anderem war die Seleçao 2011 und 2015 in den Viertelfinals an Paraguay im Penaltyschiessen gescheitert. Im Halbfinal trifft Brasilien am Dienstag auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Argentinien und Venezuela.

Brasilien – Paraguay 0:0. – Brasilien 4:3-Sieger im Penaltyschiessen.

Porto Alegre. – Penaltyschiessen: Gomez scheitert an Alisson, Willian 1:0, Almiron 1:1, Marquinhos 2:1, Valdez 2:2, Coutinho 3:2, Rojas 3:3, Firmino verschiesst, Gonzalez verschiesst, Gabriel Jesus 4:3.

Brasilien: Alisson; Alves (85. Paqueta), Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis (46. Alex Sandro); Arthur, Allan (71. Willian); Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino.

Bemerkungen: Brasilien ohne Neymar (verletzt). 58. Platzverweis Balbuena (Paraguay/Notbremse). 90. Pfostenschuss Willian.

(SDA)