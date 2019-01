Gastgeber Dänemark lässt Norwegen keine Chance

Mikkel Hansen führte Dänemark nach dem Olympiasieg von 2016 nun erstmals auch zu WM-Gold © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Dänemark ist erstmals Handball-Weltmeister. Der Co-Gastgeber setzt sich in einem einseitigen Final in Herning gegen Norwegen überlegen mit 31:22 durch.Spannung kam in der ausverkauften Arena in Herning nie auf. Nur in der Startphase lag der Aussenseiter aus Norwegen kurzzeitig in Front.