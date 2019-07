GC glückt Einstand in der Challenge League

Wegbereiter: Nassim Ben Khalifa bezwingt Goalie Christophe Guedes vom Penaltypunkt zur Führung der Grasshoppers © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Den Grasshoppers glückt der Einstand in die Challenge League. Der Absteiger schlägt in seinem letzten Geisterspiel Aufsteiger Lausanne-Ouchy 2:1 und feiert seinen ersten Sieg seit 237 Tagen.Sie lesen richtig: 237 Tage. So lange dauerte die Durststrecke der Grasshoppers seit dem 2:1 gegen St.