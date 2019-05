Mindestens fünf Tote nach Einsturz eines Gebäudes in Shanghai

Schaulustige beobachten die Ankunft eines LKW-Hebekrans nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Nähe. © Keystone/AP CHINATOPIX

Bei einem Einsturz auf einer Baustelle in Shanghai sind mindestens fünf Bauarbeiter ums Leben gekommen. 14 Arbeiter konnten gerettet werden und seien in einem stabilen Zustand, wie Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten.