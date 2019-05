Gedenken an Gewaltausbruch in Odessa vor fünf Jahren

Fünf Jahre nach der Gewalteskalation in Odessa legen Menschen im Gedenken an die 48 Todesopfer Blumen vor dem Gewerkschaftshaus nieder. © KEYSTONE/AP/SERGEI POLIAKOV

Fünf Jahre nach der Gewalteskalation in Odessa ist in der südukrainischen Hafenstadt der 48 Todesopfer gedacht worden. Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Donnerstag vor dem Gewerkschaftshaus. Dort waren 42 prorusssische Demonstranten bei einem Brand ums Leben gekommen waren.